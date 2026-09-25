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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

25.09.2026 09:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

25 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 25 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

İşte 25 Eylül Cuma günü maç programı:

UEFA Uluslar A Ligi:

1. Grup:

21.45 Türkiye - Fransa (ATV)

21.45 İtalya - Belçika (A Haber)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

UEFA Uluslar B Ligi:

2. Grup:

19.00 Gürcistan - Kuzey İrlanda

21.45 Macaristan - Ukrayna (S Sport Plus)

4. Grup:

21.45 Polonya - Bosna Hersek (S Sport Plus)

21.45 İsveç - Romanya (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

UEFA Uluslar C Ligi:

2. Grup:

19.00 Ermenistan - Letonya

21.45 Karadağ - Kıbrıs Rum Kesimi

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Yarı Final:

18:00 Slovenya - Polonya (TRT Spor Yıldız)

22:00 Finlandiya - Fransa

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:

19:00 Tofaş - Pizzabulls Bordo BK (beIN SPORTS)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

EuroLeague:

20:00 Beşiktaş - Valencia (S Sport 2)

20:45 Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna (S Sport)

21:45 Partizan - Olimpia Milano (S Sport Plus)

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #A Milli Takım

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