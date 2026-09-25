Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Eylül Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 25 Eylül Cuma günü maç programı:
UEFA Uluslar A Ligi:
1. Grup:
21.45 Türkiye - Fransa (ATV)
21.45 İtalya - Belçika (A Haber)
UEFA Uluslar B Ligi:
2. Grup:
19.00 Gürcistan - Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan - Ukrayna (S Sport Plus)
4. Grup:
21.45 Polonya - Bosna Hersek (S Sport Plus)
21.45 İsveç - Romanya (A Spor)
UEFA Uluslar C Ligi:
2. Grup:
19.00 Ermenistan - Letonya
21.45 Karadağ - Kıbrıs Rum Kesimi
CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Yarı Final:
18:00 Slovenya - Polonya (TRT Spor Yıldız)
22:00 Finlandiya - Fransa
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
19:00 Tofaş - Pizzabulls Bordo BK (beIN SPORTS)
EuroLeague:
20:00 Beşiktaş - Valencia (S Sport 2)
20:45 Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna (S Sport)
21:45 Partizan - Olimpia Milano (S Sport Plus)