Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 26 Eylül Cumartesi günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3:
21.45 İngiltere - İspanya (A Haber)
21.45 Çekya - Hırvatistan (A Spor)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1:
16.00 Slovenya - İskoçya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)
UEFA Uluslar Ligi C Ligi:
19.00 San Marino - Finlandiya
19.00 Faroe Adaları - Kazakistan
21.45 Arnavutluk - Belarus
21.45 Slovakya - Moldova
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H:
19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21
İspanya Kral Kupası:
19.00 Anaitasuna - Tedeón
19.00 Calatayud - Baztán
19.00 Lebrijana - Ceuta 6 de Junio
20.00 Ribadesella - Noja
21.00 Atlético Pinatarense - Melilla