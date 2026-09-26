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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

26.09.2026 13:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

26 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 26 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 26  Eylül Cumartesi günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3:

21.45 İngiltere - İspanya (A Haber)

21.45 Çekya - Hırvatistan (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1:

16.00 Slovenya - İskoçya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi C Ligi:

19.00 San Marino - Finlandiya

19.00 Faroe Adaları - Kazakistan

21.45 Arnavutluk - Belarus

21.45 Slovakya - Moldova

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H:

19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İspanya Kral Kupası:

19.00 Anaitasuna - Tedeón

19.00 Calatayud - Baztán

19.00 Lebrijana - Ceuta 6 de Junio

20.00 Ribadesella - Noja

21.00 Atlético Pinatarense - Melilla

İlgili Konular: #Uluslar Ligi #Ümit Milli Takım

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