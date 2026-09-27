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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

27.09.2026 09:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

27 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 27 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 27 Eylül Pazar günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi: 

A Ligi 2. Grup 

19.00 Sırbistan - Hollanda (A Spor) 

21.45 Almanya - Yunanistan (A Haber) 

A Ligi 4. Grup 

19.00 Danimarka - Galler (S Sport Plus) 

21.45 Norveç - Portekiz (A Spor) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

B Ligi 3. Grup 

19.00 Avusturya - Kosova (S Sport Plus)

21.45 İsrail - İrlanda

D Ligi Grup 1 

19.00 Cebelitarık - Andorra 

D Ligi Grup 2 

16.00 Litvanya - Azerbaycan 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: 

15.30 Trabzonspor - Bursaspor (beIN Sports 5)

18.00 Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin (beIN Sports 5)

20.30 Anadolu Efes - Beşiktaş (beIN Sports 5)

İlgili Konular: #Uluslar Ligi #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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