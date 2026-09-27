Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 27 Eylül Pazar günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi:
A Ligi 2. Grup
19.00 Sırbistan - Hollanda (A Spor)
21.45 Almanya - Yunanistan (A Haber)
A Ligi 4. Grup
19.00 Danimarka - Galler (S Sport Plus)
21.45 Norveç - Portekiz (A Spor)
B Ligi 3. Grup
19.00 Avusturya - Kosova (S Sport Plus)
21.45 İsrail - İrlanda
D Ligi Grup 1
19.00 Cebelitarık - Andorra
D Ligi Grup 2
16.00 Litvanya - Azerbaycan
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
15.30 Trabzonspor - Bursaspor (beIN Sports 5)
18.00 Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin (beIN Sports 5)
20.30 Anadolu Efes - Beşiktaş (beIN Sports 5)