Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 28 Ağustos Cuma günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
21:30 Gençlerbirliği - Erzurumspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig:
19:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1)
19:00 Pendikspor - Bandırmaspor (TRT Türk)
21:30 Antalyaspor - Sarıyer (TRT Spor)
21:30 Muğlaspor - Boluspor (beIN Sports MAX 1)
İngiltere Premier Lig:
22:00 Crystal Palace - Manchester City (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
20:00 Racing Santander - Elche (S Sport Plus)
22:30 Alaves - Villarreal (S Sport Plus)
İtalya Serie A:
21:45 Milan - Venezia (S Sport Plus)
Fransa Ligue 1:
21:45 Lille - PSG (beIN Sports 4)
Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Eleme Turu:
21:00 Türkiye - Litvanya (S Sport)
Voleybol Avrupa Şampiyonası:
19:00 Türkiye - Polonya (TRT Spor)