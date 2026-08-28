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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

28.08.2026 10:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

28 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Cuma günü oynanacak. İşte 28 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

İşte 28 Ağustos Cuma günü maç programı:

Trendyol Süper Lig:

21:30 Gençlerbirliği - Erzurumspor (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Trendyol 1. Lig:

19:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1)

19:00 Pendikspor - Bandırmaspor (TRT Türk)

21:30 Antalyaspor - Sarıyer (TRT Spor)

21:30 Muğlaspor - Boluspor (beIN Sports MAX 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

İngiltere Premier Lig: 

22:00 Crystal Palace - Manchester City (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

İspanya La Liga: 

20:00 Racing Santander - Elche (S Sport Plus)

22:30 Alaves - Villarreal (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

İtalya Serie A:

21:45 Milan - Venezia (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Fransa Ligue 1:

21:45 Lille - PSG (beIN Sports 4)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Eleme Turu:

21:00 Türkiye - Litvanya (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Cuma günü maç programı...

Voleybol Avrupa Şampiyonası:

19:00 Türkiye - Polonya (TRT Spor)

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