Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 28 Eylül Pazartesi günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi:
A Ligi 1. Grup
21.45 Türkiye - İtalya (ATV)
21.45 Belçika - Fransa (A Spor)
B Ligi 2. Grup
19.00 Gürcistan - Ukrayna (A Spor)
21.45 Kuzey İrlanda - Macaristan (S Sport Plus)
B Ligi 4. Grup
21.45 İsveç - Polonya
21.45 Romanya - Bosna Hersek (S Sport Plus)
C Ligi 2. Grup
19.00 Ermenistan - Karadağ
19.00 Letonya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi