Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...
Paylaş

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

28.09.2026 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

28 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 28 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 28 Eylül Pazartesi günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi:

A Ligi 1. Grup 

21.45 Türkiye - İtalya (ATV)

21.45 Belçika - Fransa (A Spor) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

B Ligi 2. Grup 

19.00 Gürcistan - Ukrayna (A Spor) 

21.45 Kuzey İrlanda - Macaristan (S Sport Plus) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

B Ligi 4. Grup

21.45 İsveç - Polonya 

21.45 Romanya - Bosna Hersek (S Sport Plus) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Pazartesi günü maç programı...

C Ligi 2. Grup 

19.00 Ermenistan - Karadağ 

19.00 Letonya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

Ferhat Arıcan Fransa'da altın madalyayı kaptı!
Ferhat Arıcan Fransa'da altın madalyayı kaptı! Milli sporcu Ferhat Arıcan, Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’dan, eski başkan Sadettin Saran’a: ‘Paraları yemişsin’
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’dan, eski başkan Sadettin Saran’a: ‘Paraları yemişsin’ Fenerbahçe’nin olağan mali ve idari genel kurulunda Aziz Yıldırım’ın Sadettin Saran ve yönetimine yönelik eleştirileri gündem oldu. Genel kurulda kulübün 592 milyon Avro’ya ulaşan borcu ve 611 milyon Avro’luk yıllık harcaması da tartışıldı.