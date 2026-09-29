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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

29.09.2026 11:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

29 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 29 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 29 Eylül Salı günü maç programı:

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi 

A Ligi 3. Grup 

21.45 Çekya - İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya - Hırvatistan (A Haber) 

B Ligi 1. Grup 

21.45 İskoçya - İsviçre (A Para) 

21.45 Slovenya - Kuzey Makedonya (S Sport Plus) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

C Ligi 1. Grup 

19.00 Finlandiya - Belarus

21.45 San Marino - Arnavutluk

C Ligi 3. Grup 

19.00 Moldova - Faroe Adaları 

21.45 Slovakya - Kazakistan (S Sport Plus)

C Ligi 4. Grup 

21.45 Bulgaristan - Estonya 

21.45 Lüksemburg - İzlanda 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

EuroLeague: 

19.00 Dubai - Barcelona (S Sport Plus)

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (S Sport 2)

20.00 Zalgiris - Olympiakos (S Sport Plus)

20.45 Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (S Sport)

21.00 Kızılyıldız - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

21.30 Olimpia Milano - Virtus Bologna (S Sport Plus)

21.30 Valencia - Baskonia (S Sport Plus)

21.45 Paris Basket - Partizan 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

BKT EuroCup: 

19.00 Neptunas - Trento 

20.00 Hapoel Jerusalem - Rostock

20.00 Tofaş - Chemnitz 99 (TRT Spor)

21.00 Le Mans - Aris 

21.30 Rayer Venezia - Frankfurt

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