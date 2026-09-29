Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 29 Eylül Salı günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi
A Ligi 3. Grup
21.45 Çekya - İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya - Hırvatistan (A Haber)
B Ligi 1. Grup
21.45 İskoçya - İsviçre (A Para)
21.45 Slovenya - Kuzey Makedonya (S Sport Plus)
C Ligi 1. Grup
19.00 Finlandiya - Belarus
21.45 San Marino - Arnavutluk
C Ligi 3. Grup
19.00 Moldova - Faroe Adaları
21.45 Slovakya - Kazakistan (S Sport Plus)
C Ligi 4. Grup
21.45 Bulgaristan - Estonya
21.45 Lüksemburg - İzlanda
EuroLeague:
19.00 Dubai - Barcelona (S Sport Plus)
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (S Sport 2)
20.00 Zalgiris - Olympiakos (S Sport Plus)
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (S Sport)
21.00 Kızılyıldız - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)
21.30 Olimpia Milano - Virtus Bologna (S Sport Plus)
21.30 Valencia - Baskonia (S Sport Plus)
21.45 Paris Basket - Partizan
BKT EuroCup:
19.00 Neptunas - Trento
20.00 Hapoel Jerusalem - Rostock
20.00 Tofaş - Chemnitz 99 (TRT Spor)
21.00 Le Mans - Aris
21.30 Rayer Venezia - Frankfurt