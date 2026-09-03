Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 3 Eylül Perşembe günü maç programı:
Trendyol 1. Lig:
17.00 Iğdır FK - Manisa FK (TRT Spor)
20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor (TRT Türk)
20.00 Bursaspor - İstanbulspor (TRT Spor)
La Liga:
22.00 Real Sociedad - Celta Vigo (S Sport)
Fransa Ligue 1:
21.45 Toulouse - Lille (beIN Sports 4)
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası:
16.00 Polonya - Hollanda (TRT Spor Yıldız)
19.00 Almanya - Türkiye (TRT 1)