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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

3.09.2026 09:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

3 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 3 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 3 Eylül Perşembe günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

Trendyol 1. Lig: 

17.00 Iğdır FK - Manisa FK (TRT Spor)

20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor (TRT Türk) 

20.00 Bursaspor - İstanbulspor (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

La Liga: 

22.00 Real Sociedad - Celta Vigo (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

Fransa Ligue 1: 

21.45 Toulouse - Lille (beIN Sports 4)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası: 

16.00 Polonya - Hollanda (TRT Spor Yıldız)

19.00 Almanya - Türkiye (TRT 1)

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