Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 30 Eylül Çarşamba günü maç programı:
Avrupa Kupası Kadınlar 2. Eleme Turu:
20.00 Fenerbahçe - Minsk (Fenerbahçe YouTube)
Şampiyonlar Ligi Kadınlar Lig Aşaması:
19.45 Roma - Barcelona (Disney+)
19.45 Häcken - Juventus (Disney+)
19.45 Paris FC - Arsenal (Disney+)
22.00 Lyon - Chelsea (Disney+)
22.00 Benfica - Bayern Münih (Disney+)
Hazırlık maçı:
20.00 Konyaspor - Filistin (TRT Spor)
EuroLeague:
21.05 Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)
21.15 Panathinaikos - ASVEL (S Sport 2)
BKT EuroCup:
19.00 Bahçeşehir - Roma SPQR (TRT Spor Yıldız)
22.00 Tenerife - Türk Telekom (TRT Spor Yıldız)