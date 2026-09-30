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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

30.09.2026 10:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

30 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 30 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

İşte 30 Eylül Çarşamba günü maç programı:

Avrupa Kupası Kadınlar 2. Eleme Turu:

20.00 Fenerbahçe - Minsk (Fenerbahçe YouTube)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Şampiyonlar Ligi Kadınlar Lig Aşaması:

19.45 Roma - Barcelona (Disney+)

19.45 Häcken - Juventus (Disney+)

19.45 Paris FC - Arsenal (Disney+)

22.00 Lyon - Chelsea (Disney+)

22.00 Benfica - Bayern Münih (Disney+)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Hazırlık maçı:

20.00 Konyaspor - Filistin (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

EuroLeague:

21.05 Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)

21.15 Panathinaikos - ASVEL (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Eylül Çarşamba günü maç programı...

BKT EuroCup:

19.00 Bahçeşehir - Roma SPQR (TRT Spor Yıldız)

22.00 Tenerife - Türk Telekom (TRT Spor Yıldız)

İlgili Konular: #beşiktaş #euroleague #BKT EuroCup

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