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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

4.09.2026 09:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

4 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 4 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

İşte 4 Eylül Cuma günü maç programı:

Trendyol Süper Lig:

20:00 Başakşehir - Galatasaray (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

İngiltere Premier Lig:

22:00 Ipswich Town - Liverpool (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

İspanya La Liga: 

22:00 Real Betis - Real Madrid (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

İtalya Serie A:

21:45 Genoa - Como (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

Fransa Ligue 1:

20:00 Lyon - AJ Auxerre (beIN Sports 2)

22:05 PSG - Monaco (beIN Sports 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

Basketbol Kadınlar Dünya Kupası:

18:30 Belçika - Türkiye (TRT Spor)

İlgili Konular: #galatasaray #süper lig #Potanın Perileri

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