Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 4 Eylül Cuma günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
20:00 Başakşehir - Galatasaray (beIN Sports 1)
İngiltere Premier Lig:
22:00 Ipswich Town - Liverpool (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
22:00 Real Betis - Real Madrid (S Sport)
İtalya Serie A:
21:45 Genoa - Como (S Sport Plus)
Fransa Ligue 1:
20:00 Lyon - AJ Auxerre (beIN Sports 2)
22:05 PSG - Monaco (beIN Sports 2)
Basketbol Kadınlar Dünya Kupası:
18:30 Belçika - Türkiye (TRT Spor)