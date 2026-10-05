Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 5 Ekim Pazartesi günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi:
A Ligi 1. Grup
21.45 İtalya - Türkiye (ATV)
21.45 Fransa - Belçika (A Spor)
B Ligi 2. Grup
21.45 Kuzey İrlanda - Gürcistan
21.45 Ukrayna - Macaristan (S Sport Plus)
B Ligi 4. Grup
21.45 Bosna Hersek - Polonya (S Sport Plus)
21.45 Romanya - İsveç (A Para)
C Ligi 2. Grup
19.00 Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya
21.45 Karadağ - Ermenistan
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 5)