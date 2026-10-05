Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...
Paylaş

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

5.10.2026 10:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

5 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 5 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 5 Ekim Pazartesi günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

UEFA Uluslar Ligi: 

A Ligi 1. Grup 

21.45 İtalya - Türkiye (ATV)

21.45 Fransa - Belçika (A Spor)

B Ligi 2. Grup 

21.45 Kuzey İrlanda - Gürcistan 

21.45 Ukrayna - Macaristan (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

B Ligi 4. Grup 

21.45 Bosna Hersek - Polonya (S Sport Plus)

21.45 Romanya - İsveç (A Para)

C Ligi 2. Grup 

19.00 Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya 

21.45 Karadağ - Ermenistan 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: 

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 5)

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı
Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu yarın başlayacak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Spalletti'den Dusan Vlahovic yorumu: 'Ona çok yüklenmemelisiniz'
Spalletti'den Dusan Vlahovic yorumu: 'Ona çok yüklenmemelisiniz' Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın özel bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Spalletti, eski öğrencileri Salah'tan övgüyle bahsederken Vlahovic'e de değindi.