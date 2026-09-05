Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 5 Eylül Cumartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
17.00 Erzurumspor FK-Konyaspor (beIN SPORTS 2)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 Bandırmaspor-Boluspor (TRT Spor)
20.00 Keçiörengücü-Sarıyer (TRS Spor)
20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (TRT Türk)
İngiltere Premier Lig
14.30 Newcastle United-Bournemouth (beIN SPORTS 3)
17.00 Manchester City-Coventry (beIN SPORTS 3)
17.00 Nottingham Forest-Tottenham (beIN SPORTS 5)
17.00 Fulham-Crystal Palace (beIN SPORTS MAX 2)
17.00 Brentford-Sunderland (beIN CONNECT)
17.00 Brighton & Hove Albion-Leeds United(beIN SPORTS MAX 1)
19.30 Hull City-Aston Villa (beIN SPORTS 3)
Fransa Ligue 1
18.15 Lens-Lorient (beIN CONNECT)
21.45 Nice-Le Mans FC (beIN SPORTS 3)
21.45 Le Havre-Brest (beIN SPORTS MAX 2)
İspanya La Liga
17.15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid (S Sport)
19.30 Rayo Vallecano-Racing Santander (S Sport)
22.00 Villarreal-Deportivo La Coruna (S Sport)
İtalya Serie A
16.00 Fiorentina-Torino (S Sport 2)
19.00 Inter-Napoli (S Sport 2)
21.45 Roma-Atalanta (S Sport 2)
Almanya Bundesliga
16.30 Bayer Leverkusen-Union Berlin (S Sport Plus)
16.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (S Sport Plus)
16.30 Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus)
16.30 Paderborn-Freiburg (S Sport Plus)
19.30 Schalke 04-Bayern Münih (S Sport Plus)
Trendyol Kadınlar Dünya Şampiyonası
16.00 Türkiye - Sırbistan (TRT 1)