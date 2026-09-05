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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

5.09.2026 09:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

5 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 5 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İşte 5 Eylül Cumartesi günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

17.00 Erzurumspor FK-Konyaspor (beIN SPORTS 2)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (beIN SPORTS 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Trendyol 1. Lig

16.00 Bandırmaspor-Boluspor (TRT Spor)

20.00 Keçiörengücü-Sarıyer (TRS Spor)

20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (TRT Türk)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İngiltere Premier Lig

14.30 Newcastle United-Bournemouth (beIN SPORTS 3)

17.00 Manchester City-Coventry (beIN SPORTS 3)

17.00 Nottingham Forest-Tottenham (beIN SPORTS 5)

17.00 Fulham-Crystal Palace (beIN SPORTS MAX 2)

17.00 Brentford-Sunderland (beIN CONNECT)

17.00 Brighton & Hove Albion-Leeds United(beIN SPORTS MAX 1)

19.30 Hull City-Aston Villa (beIN SPORTS 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Fransa Ligue 1

18.15 Lens-Lorient (beIN CONNECT)

21.45 Nice-Le Mans FC (beIN SPORTS 3)

21.45 Le Havre-Brest (beIN SPORTS MAX 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İspanya La Liga

17.15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid (S Sport)

19.30 Rayo Vallecano-Racing Santander (S Sport)

22.00 Villarreal-Deportivo La Coruna (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İtalya Serie A

16.00 Fiorentina-Torino (S Sport 2)

19.00 Inter-Napoli (S Sport 2)

21.45 Roma-Atalanta (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Almanya Bundesliga

16.30 Bayer Leverkusen-Union Berlin (S Sport Plus)

16.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (S Sport Plus)

16.30 Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus)

16.30 Paderborn-Freiburg (S Sport Plus)

19.30 Schalke 04-Bayern Münih (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Trendyol Kadınlar Dünya Şampiyonası

16.00 Türkiye - Sırbistan (TRT 1)

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