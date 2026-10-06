Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 6 Ekim Salı günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi:
17.00 Kazakistan - Faroe Adaları (S Sport)
21.45 İngiltere - Çekya (A Spor)
21.45 Hırvatistan - İspanya (A Haber)
21.45 İsviçre - Kuzey Makedonya (A Para)
21.45 İskoçya - Slovenya (S Sport)
21.45 Belarus - Finlandiya
21.45 Arnavutluk - San Marino
21.45 Moldova - Slovakya
21.45 Lüksemburg - Bulgaristan
Ziraat Türkiye Kupası:
14.00 Kırklarelispor - Bayburtspor (A Spor)
14.00 Bitlis 1916 Futbol - 1964 Silifkespor
17.00 Sakaryaspor - Arıt Kayadibispor (A Spor)
19.00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK (A Spor)
Voleybol Kadınlar Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası:
18.00 Vakıfbank - Eczacıbaşı (TRT Spor)
BKT EuroCup:
19.30 Türk Telekom - Roma Maxima (TRT Spor Yıldız)
20.30 Bourg Bresse - Tofaş (TRT Spor)
Basketbol Şampiyonlar Ligi:
19.00 Cibona Zagreb - Galatasaray MCT Technic (tabii spor 6)
FIBA Avrupa Kupası:
20.00 Yukatel Denizli Basket - Prievidza