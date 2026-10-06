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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

6.10.2026 10:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

6 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 6 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

İşte 6 Ekim Salı günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi:

17.00 Kazakistan - Faroe Adaları (S Sport)

21.45 İngiltere - Çekya (A Spor)

21.45 Hırvatistan - İspanya (A Haber)

21.45 İsviçre - Kuzey Makedonya (A Para)

21.45 İskoçya - Slovenya (S Sport)

21.45 Belarus - Finlandiya

21.45 Arnavutluk - San Marino

21.45 Moldova - Slovakya

21.45 Lüksemburg - Bulgaristan

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası:

14.00 Kırklarelispor - Bayburtspor (A Spor)

14.00 Bitlis 1916 Futbol - 1964 Silifkespor

17.00 Sakaryaspor - Arıt Kayadibispor (A Spor)

19.00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

Voleybol Kadınlar Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası:

18.00 Vakıfbank - Eczacıbaşı (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

BKT EuroCup:

19.30 Türk Telekom - Roma Maxima (TRT Spor Yıldız)

20.30 Bourg Bresse - Tofaş (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

19.00 Cibona Zagreb - Galatasaray MCT Technic (tabii spor 6)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim Salı günü maç programı...

FIBA Avrupa Kupası:

20.00 Yukatel Denizli Basket - Prievidza

İlgili Konular: #galatasaray #vakıfbank #Uluslar Ligi

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