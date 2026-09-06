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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

6.09.2026 09:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

6 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 6 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 6 Eylül Pazar günü maç programı:

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Trendyol Süper Lig: 

17.00 Kasımpaşa - Amed SK (beIN SPORTS 1)

17.00 Çorum FK - Eyüpspor (beIN SPORTS 2)

20.00 Kocaelispor - Samsunspor (beIN SPORTS 2)

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Trendyol 1. Lig: 

20.00 Antalyaspor - Sivasspor (TRT Spor - beIN Sports Max 2)

20.00 Batman Petrolspor - Fatih Karagümrük (TRT Kurdi - beIN Sports Max 1)

20.00 Muğlaspor - Vanspor FK (tabii spor 7 - beIN Sports 5)

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

İngiltere Premier Lig:

16.00 Everton - Manchester United (beIN Sports 3)

18.30 Arsenal - Chelsea (beIN Sports 3)

 

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

İspanya La Liga: 

17.15 Valencia - Barcelona ( S Sport)

19.30 Alaves - Osasuna ( S Sport)

19.30 Malaga - Levante ( S Sport Plus)

22.00 Espanyol - Sevilla ( S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

İtalya Serie A:

16.00 Frosinone - Venezia ( S Sport Plus)

16.00 Parma - Monza (S Sport 2)

19.00 Bologna - Sassuolo ( S Sport Plus)

21.45 Juventus - Milan ( S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Fransa Ligue 1:

16.00 Troyes - Strasbourg (beIN Sports 5) 

18.15 Angers - Rennes ( beIN Connect)

21.45 Marsilya - Paris FC (beIN Sports 4)

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Almanya Bundesliga: 

16.30 Hamburg - Mainz ( S Sport Plus)

18.30 Eintrach Frankfurt - Augsburg (S Sport Plus)

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası:

12.30 Türkiye - Avustralya (TRT Sport - S Sport Plus)

15.30 Çin - Çekya

18.45 Porto Riko - Belçika 

21.45 İtalya - ABD ( S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası:

16.00 Polonya - Sırbistan

19.00 İtalya - Türkiye (TRT 1)

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