Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte 6 Eylül Pazar günü maç programı:

Trendyol Süper Lig: 17.00 Kasımpaşa - Amed SK (beIN SPORTS 1) 17.00 Çorum FK - Eyüpspor (beIN SPORTS 2) 20.00 Kocaelispor - Samsunspor (beIN SPORTS 2) 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)

Trendyol 1. Lig: 20.00 Antalyaspor - Sivasspor (TRT Spor - beIN Sports Max 2) 20.00 Batman Petrolspor - Fatih Karagümrük (TRT Kurdi - beIN Sports Max 1) 20.00 Muğlaspor - Vanspor FK (tabii spor 7 - beIN Sports 5)

İngiltere Premier Lig: 16.00 Everton - Manchester United (beIN Sports 3) 18.30 Arsenal - Chelsea (beIN Sports 3)

İspanya La Liga: 17.15 Valencia - Barcelona ( S Sport) 19.30 Alaves - Osasuna ( S Sport) 19.30 Malaga - Levante ( S Sport Plus) 22.00 Espanyol - Sevilla ( S Sport)

İtalya Serie A: 16.00 Frosinone - Venezia ( S Sport Plus) 16.00 Parma - Monza (S Sport 2) 19.00 Bologna - Sassuolo ( S Sport Plus) 21.45 Juventus - Milan ( S Sport 2)

Fransa Ligue 1: 16.00 Troyes - Strasbourg (beIN Sports 5) 18.15 Angers - Rennes ( beIN Connect) 21.45 Marsilya - Paris FC (beIN Sports 4)

Almanya Bundesliga: 16.30 Hamburg - Mainz ( S Sport Plus) 18.30 Eintrach Frankfurt - Augsburg (S Sport Plus)

Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası: 12.30 Türkiye - Avustralya (TRT Sport - S Sport Plus) 15.30 Çin - Çekya 18.45 Porto Riko - Belçika 21.45 İtalya - ABD ( S Sport Plus)