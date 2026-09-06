Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 6 Eylül Pazar günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
17.00 Kasımpaşa - Amed SK (beIN SPORTS 1)
17.00 Çorum FK - Eyüpspor (beIN SPORTS 2)
20.00 Kocaelispor - Samsunspor (beIN SPORTS 2)
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig:
20.00 Antalyaspor - Sivasspor (TRT Spor - beIN Sports Max 2)
20.00 Batman Petrolspor - Fatih Karagümrük (TRT Kurdi - beIN Sports Max 1)
20.00 Muğlaspor - Vanspor FK (tabii spor 7 - beIN Sports 5)
İngiltere Premier Lig:
16.00 Everton - Manchester United (beIN Sports 3)
18.30 Arsenal - Chelsea (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
17.15 Valencia - Barcelona ( S Sport)
19.30 Alaves - Osasuna ( S Sport)
19.30 Malaga - Levante ( S Sport Plus)
22.00 Espanyol - Sevilla ( S Sport)
İtalya Serie A:
16.00 Frosinone - Venezia ( S Sport Plus)
16.00 Parma - Monza (S Sport 2)
19.00 Bologna - Sassuolo ( S Sport Plus)
21.45 Juventus - Milan ( S Sport 2)
Fransa Ligue 1:
16.00 Troyes - Strasbourg (beIN Sports 5)
18.15 Angers - Rennes ( beIN Connect)
21.45 Marsilya - Paris FC (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga:
16.30 Hamburg - Mainz ( S Sport Plus)
18.30 Eintrach Frankfurt - Augsburg (S Sport Plus)
Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası:
12.30 Türkiye - Avustralya (TRT Sport - S Sport Plus)
15.30 Çin - Çekya
18.45 Porto Riko - Belçika
21.45 İtalya - ABD ( S Sport Plus)
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası:
16.00 Polonya - Sırbistan
19.00 İtalya - Türkiye (TRT 1)