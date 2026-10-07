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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

7.10.2026 10:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

7 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 7 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

İşte 7 Ekim Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası:

14.00 Pazarspor - Erbaaspor

14.00 Tokat Belediyespor - Etimesgutspor

14.00 Zonguldakspor - Düzcespor (A Spor)

14.00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

14.00 Somaspor - Alanya 1221 FK

14.00 Hatayspor - Karaköprü Belediyespor

14.00 Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor

14.00 Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FK

14.00 Adanaspor - Adana Adaletgücü

14.00 Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

14.00 Hakkari Zapspor - Adana Demirspor

14.30 Silivrispor - Kartal Bulvarspor

14.30 Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü

14.30 Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor

14.30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor

14.30 Karacabey Belediyespor - Galataspor

14.30 Gemlik Sümerbey - Uşakspor

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

14.30 Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor

14.30 Bigaspor - Balıkesirspor

14.30 Eskişehir Anadolu - Kepezspor

15.00 Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadolu

15.00 Gaziemir - Fethiyespor

17.00 Malatya Yeşilyurt - Siirt FK (A Spor)

20.00 Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası:

19.30 ÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

BKT EuroCup:

19.00 Botevgrad - Bahçeşehir Koleji (TRT Spor Yıldız)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

19.00 Trabzonspor - Nanterre (tabii spor 7)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

FIBA Avrupa Kupası:

19.00 Esenler Erokspor - Gence (tabii spor 6)

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