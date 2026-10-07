Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ekim Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 7 Ekim Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası:
14.00 Pazarspor - Erbaaspor
14.00 Tokat Belediyespor - Etimesgutspor
14.00 Zonguldakspor - Düzcespor (A Spor)
14.00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor
14.00 Somaspor - Alanya 1221 FK
14.00 Hatayspor - Karaköprü Belediyespor
14.00 Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor
14.00 Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FK
14.00 Adanaspor - Adana Adaletgücü
14.00 Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu
14.00 Hakkari Zapspor - Adana Demirspor
14.30 Silivrispor - Kartal Bulvarspor
14.30 Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü
14.30 Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor
14.30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor
14.30 Karacabey Belediyespor - Galataspor
14.30 Gemlik Sümerbey - Uşakspor
14.30 Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor
14.30 Bigaspor - Balıkesirspor
14.30 Eskişehir Anadolu - Kepezspor
15.00 Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadolu
15.00 Gaziemir - Fethiyespor
17.00 Malatya Yeşilyurt - Siirt FK (A Spor)
20.00 Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor (A Spor)
FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası:
19.30 ÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin (TRT Spor)
BKT EuroCup:
19.00 Botevgrad - Bahçeşehir Koleji (TRT Spor Yıldız)
Basketbol Şampiyonlar Ligi:
19.00 Trabzonspor - Nanterre (tabii spor 7)
FIBA Avrupa Kupası:
19.00 Esenler Erokspor - Gence (tabii spor 6)