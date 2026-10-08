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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

8.10.2026 09:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

8 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 8 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 8 Ekim Perşembe günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: 

14.00 Erciyes 38 FSK - Kahta 02 Spor (A Spor)

17.00 Denizli İY - Serik Spor (A Spor)

20.00 Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980 (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

EuroLeague: 

19.00 Dubai - Kızılyıldız (S Sport 2)

19.00 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano (S Sport Plus)

21.00 Bayern Münih - Virtus Bologna (S Sport Plus)

21.15 Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin (S Sport)

21.30 Valencia - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)

21.45 Real Madrid - Partizan (S Sport 2)

İlgili Konular: #ziraat türkiye kupası #euroleague #Fenerbahçe Tarfin

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