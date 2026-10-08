Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ekim Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 8 Ekim Perşembe günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur:
14.00 Erciyes 38 FSK - Kahta 02 Spor (A Spor)
17.00 Denizli İY - Serik Spor (A Spor)
20.00 Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980 (A Spor)
EuroLeague:
19.00 Dubai - Kızılyıldız (S Sport 2)
19.00 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano (S Sport Plus)
21.00 Bayern Münih - Virtus Bologna (S Sport Plus)
21.15 Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin (S Sport)
21.30 Valencia - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)
21.45 Real Madrid - Partizan (S Sport 2)