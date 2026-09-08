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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

8.09.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

8 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 8 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

İşte 8 Eylül Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

19.45 AEK - LASK Linz (Tabii Spor)

19.45 Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)

22.00 Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)

22.00 Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)

22.00 Real Madrid - Inter (Tabii Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

İngiltere Lig Kupası 3. Tur:

21.45 Bournemouth - Lincoln City

21.45 Crystal Place - Middlesbrough

21.45 Leyton Orıent - Bradford

21.45 Sunderland - Hull City

22.00 Millwall - Newcastle

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