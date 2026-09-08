Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 8 Eylül Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi:
19.45 AEK - LASK Linz (Tabii Spor)
19.45 Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)
22.00 Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)
22.00 Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)
22.00 Real Madrid - Inter (Tabii Spor)
İngiltere Lig Kupası 3. Tur:
21.45 Bournemouth - Lincoln City
21.45 Crystal Place - Middlesbrough
21.45 Leyton Orıent - Bradford
21.45 Sunderland - Hull City
22.00 Millwall - Newcastle