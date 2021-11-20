Bülent Korkmaz: "Müthiş bir futbol savaşı vardı!"
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş'ı yendikleri maç sonrası konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Bülent Korkmaz'ın sözleri:
"Oyuncularımı kutluyorum. Müthiş bir futbol savaşı vardı. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Böyle oynadığımız zaman, konsantrasyon ve enerjiyi üst seviyeye çıkarınca farklı bir takım oluyoruz. Oyuncularımın eseri. Onları kutluyorum.
Biz Alanyaspor'un çalışanıyız. Teknik direktörüyüz. Tüm Alanyaspor'a bu galibiyeti hediye ediyoruz. Burada yaşıyor, burada çalışıyoruz. Taraftara hediye olsun. Sonuna kadar bizi desteklediler. İlk defa bu kadar yoğun bir taraftar önünde oynadık. Taraftar da enerjisini gösterdi son ana kadar."
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