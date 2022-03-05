Bülent Korkmaz: "Yola devam edeceğiz"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde GZT Giresunspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi. Korkmaz, "Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz" dedi.
Spor Toto Süper Ligin 28. hafta karşılaşmasında, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." dedi.
Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını kaydetti.
Maçın ilk 25 dakikasının ardından işlerin panik havasına dönüştüğünü vurgulayan Korkmaz, "Golü attıktan sonra geri çekilme, galibiyeti koruma içgüdüsü ile birlikte bireysel hatalardan gol yiyince maalesef kaybettik. Oyuncularıma söyledim. Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir. Bu süreçleri yaşadım. Çok iyi biliyorum ama nasıl içeride kaybediyorsak dışarıda kazanmamız gerekiyor. Tabi maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmememiz gerekir." diye konuştu.
Maçta hataların altını çizen Korkmaz, "Bireysel hataların önüne geçemezsiniz. Kazanamamanın verdiği gerginlik oluyor. Gerginlik hataya neden oluyor. İnanmadan, korkmadan, cesaretli olmadan hiçbir şey halledemezsiniz. Herkes bireysel hata yapıyor. Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kalan haftaların önemine vurgu yapan Korkmaz, "Sonuna kadar devam edeceğiz. 10 maç 30 puan. Yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. Düzelteceğiz. Bazı şeyleri değiştirmek için buradayız." şeklinde konuştu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildi
- AKP'li Bergama Belediyesi'nden esnafa tehdit!
- Blinken'dan Ukrayna-Polonya sınırına ziyaret
- Putin, Bennet ile Kremlin’den görüştü
- Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmaz
- Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e...
- RAI de Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
- Kader maçını kazandık
- Zelenski, ABD'den savunma desteği ve uçak talep etti
- CSKA'da Yusuf Yazıcı şov!