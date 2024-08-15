Bülent Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı!
Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KIZI YOĞUN BAKIMDA
Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.
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