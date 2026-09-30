Bulgaristan'da kulüp başkanına suikast: Evinde ölü bulundu

İş insanı ve Bulgaristan 1. Ligi takımlarından Botev Plovdiv'in başkanı Iliyan Filipov, gece 01.00 sularında öldürüldü.
Iliyan Filipov'un Plovdiv'de kendisine ait bir mülkte başına tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü Bulgaristan basınındaki haberlerde yer aldı. Polis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
Öte yandan yine Bulgaristan basınında, Iliyan Filipov'u öldürdüğü öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu haberde görüntülerdeki kapüşonlu şahsın cinayetle bağlantılı olup olmadığının henüz resmi organlarca teyit edilmediği hatırlatıldı.