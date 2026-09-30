Bulgaristan'da kulüp başkanına suikast: Evinde ölü bulundu

Iliyan Filipov'un Plovdiv'de kendisine ait bir mülkte başına tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü Bulgaristan basınındaki haberlerde yer aldı. Polis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.