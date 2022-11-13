Bundesliga'da Mainz ile Eintracht Frankfurt yenişemedi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz, kendi sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Mainz, 40. dakikada Jonathan Burkardt'ın golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı. Frankfurt, Randal Kolo Muani'nin 67. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
MAINZ'IN PUAN HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Mainz ise üst üste 3 yenilginin ardından puan alarak 19 puana çıktı.
Frankfurt, Dünya Kupası arası sonrası Schalke'yi ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart deplasmanına gidecek.
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