Burak Elmas: Torrent, taktik değişimlerine çok dikkat ediyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:11

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan Şener ve Sportif AŞ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm’ün katıldığı bir sohbet toplantısı düzenledi. Elmas, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulunurken İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i övdü.

TORRENT BİLİMSEL ÇALIŞIYOR

Elmas, Torrent'in taktik yönüne vurgu yaparak "Bizim oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu. Torrent, bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik değişimlerine çok dikkat eden bir isim" dedi.

TAKIM GELİŞİYOR

Takımın gelecekte daha iyi olacağını belirten Elmas, "Burada takıma yaptığı katkı ve gelişimi görebiliyoruz. Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak" diye konuştu.

KOŞU MESAFESİ ARTTI

Elmas, açıklamasında koşu mesafesine de değinerek "Saatte 20 km ve üstü koşu mesafesi Avrupa ortalaması maç başına 1-1.2 kilometreyken bizim takım 600-700 metrelerdeydi. Ve maçın 65-70'inci dakikalarından sonra fizik olarak düşüyorlardı. Son maçlara bakın, şu anda bu süre 80-85'inci dakikalara çıktı, daha da çıkacak" ifadelerini kullandı.