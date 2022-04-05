Burak Elmas'a seçim çağrısı: "Mayıs sonuna erteleyelim başkan"
Galatasaray'da mali genel kurul gerginliği ve seçim belirsizliği devam ediyor. Üyeler "Listeler için yeterli süre yok" derken, Burak Elmas ise bütçesi onaylanmayan bir yönetimin 1.5 ay daha görevde kalmasının doğru olmayacağını dile getirdi.
Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi.
Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.
Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir" diyerek teklife soğuk yaklaştı.
DURSUN ÖZBEK, ADAY DEĞİL
Aday olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Dursun Özbek, aday olmayacağını duyurdu.
Galatasaray Divan Kurulu, idari olarak ibra edilmeyen merhum Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan'daki seçimde aday olamayacağı konusunda karara vardı.
Video Haberler
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
En Çok Okunan Haberler
- TCMB: KDV indirimi daha olumsuz görünümü sınırladı
- Ronaldo artık eskisi gibi değil
- Karadeniz'de tehlike çanları! Yurttaşlar tedirgin
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması
- TBB ile 81 il barosundan ortak açıklama
- Adıyaman’da PKK operasyonu
- 'Fenomenlerin' partisinde kavga
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'