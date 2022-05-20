Burak Yılmaz ayrılığı resmen açıkladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:31

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yarın Rennes'i ağırlayacakları sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Lille'e 2020'de transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcu, takımıyla birer Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 72 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ

Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir. Tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.

LILLE DE VEDA ETTİ

Fransız ekibi, Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Lille'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli golcüye teşekkür edildi. Lille'den yapılan açıklamada, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler kral" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan tecrübeli golcü de sosyal medya hesabından, Fransız kulübünde kazandığı iki kupayla fotoğrafını paylaşarak, Lille'e ve taraftarlara teşekkür etti.