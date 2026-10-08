Burak Yılmaz'dan MHK soruşturması yanıtı: 'Eğer tekrar konuşmam gerekirse...'

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kulüp tesisindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın hayallerine kendisiyle koşmak istemesinden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Çorum FK'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Yılmaz, "İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AÇIKLAMASI

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ile yaptığı görüşmede aynı hedeflere sahip olduklarını gördüğünü dile getiren Yılmaz, futbolculuk ve teknik direktörlük döneminin "meydan okuma" ile geçtiğini, Çorum FK'nin kendisi için daha uzun vadeli bir proje olduğunu kaydetti.

Kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda birlikte futbol oynadıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama çok değerli iki oyuncu. Burada olmaları bizim için mutluluk verici. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var, Türk'ü, yabancısı, genci. Hep beraber bir takım olma yolunda, aile olma yolunda gidersek başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadromuz var."

"HAKEMLER DOSYASI" SORUŞTURMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Yılmaz, bir gazetecinin geçmişte hakem atamalarına yönelik eleştirilerini hatırlatması üzerine, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum. Sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğunun değerini düşürür. Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Burada yorum yapmanın bir anlamı yok çünkü devlet girdi bu işin içine. Yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Çorum FK ile ilk maçında daha önce teknik direktör olarak görev yaptığı Gaziantep FK ile karşılaşacak olmanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu anlatan Yılmaz, "Ekmeğini yedik, çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün şu anki yeni ailem burası. Gidip kazanmak istiyoruz. Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nin hem geçiş hem de set oyunu oynayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Yılmaz, tarz olarak set oyununa yakın olduğunu sözlerine ekledi.

"YÜZDE 100 KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Çorum FK'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı da Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Gaziantep FK maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Gökhan, "Beraber uzun dönem oynamış kaliteli oyuncuları var. Önlemlerimizi aldık. Analizlerimizi yaptık. Özellikle bir sistemi olan bir takım. Yüzde 100 kazanmak için çıkacağız" dedi.

Zorlu fikstüre rağmen lige iyi başladıklarına dikkati çeken Gökhan Sazdağı, yaşadıkları puan kayıplarını yeni hoca ile birlikte telafi etmek istediklerini kaydetti.

KYZIRIDIS'TEN AÇIKLAMA

Çorum FK formasıyla bu sezon 3 gol atan Alexandros Kyziridis ise takımın ve taraftarın kendisinden beklentilerinin farkında olduğunu, gol ve asistlerle takıma katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Kyziridis, ailesiyle birlikte Çorum'da güzel vakit geçirdiğini, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan kırmızı-siyahlı takım, antrenmanda Gaziantep FK maçının taktiği üzerine çalışma yaptı.

Çorum ekibi, cuma günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.