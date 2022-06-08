Burak Yılmaz'dan Beşiktaş için flaş açıklama

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:50

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Beşiktaş Kulübü ile ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, transfer konusuna değindi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulundan bahseden Yılmaz, "Beşiktaş kongre üyesiyim, son seçimde oy kullanabiliyordum ama gitmedim oy kullanmaya. O şekilde fotoğraf vermek istemedim. Ama mevcut başkana oy verirdim, diğer başkan adayı da değerlidir ama bir yaşanmışlık ve başarı var. Bu yüzden sayın Ahmet Nur Çebi'ye oy verirdim" dedi.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a transferi konusunda ayrıntılı bir açıklama yaparken "Beşiktaş'a transferimde iki boyut vardı. Bir tanesi taraftar ve basınla olan ilişkim, diğeri de sahadaki ilişkim. Sana (Candaş Tolga Işık) medya tarafını hallet, sahayı bana bırak demiştim. Önce kendimi, sonra sizleri mahcup etmedim. Sen medya tarafını çok iyi yönettin. Ben de kötü bir olaya karışmadım, tamamen sahaya odaklandım, fazla fotoğraf vermedim. Ve tabii ki Şenol Güneş, hocamın ellerinden öpüyorum, saygılarımı gönderiyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAYAMADIM"

Galatasaray'da yaşadığı sıkıntılı süreci aktaran Yılmaz, "Beşiktaş'a gelişim zor bir karardı. Şenol Güneş hayatında belki bir kişiye kefil olmuştur. Onun hakkını asla ödeyemem. O zaman istenmiyordum, yönetim ve hocamız arkamda durdu. Neden beni sevmiyorlar dedim, Galatasaray'da oynadığım dönemde Escude ile yaşadığım pozisyon. Psikoloji de okudum ben, bu düşme olayı üstümde baskı yarattı, bilinçaltıma yerleşti düşmemek, taraftarın bunu görüp eski olayı hatırlamasını istemiyordum. Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk 3 maçım çok sancılıydı. Bunu hiç kimseye kızgınlık, kırgınlık olarak söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sadece Fenerbahçe'de iyi performans gösteremediğini belirterek "Ben 4 büyüklerde de oynadım. Hepsinde sorumluluk aldım ve fedakarlık yaptım. Fenerbahçe hariç, aldığım paranın karşılığını kat be kat verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de oynayamadım, gol atamadım. Bir insanın hatalarını, yanlışlarını kabul etmesi gerekiyor ki, gelişsin. Bunları kabul ettikten sonra gelişmeye açık oldum ve geliştim. Hepsinde fedakarlık yaptım ama tekrar Beşiktaş formasını giymek benim için çok değerliydi" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAYACAĞIM"

Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Beşiktaş'a karşı tabii ki zaafım var ama Beşiktaş'la alakalı bir şeyi gündeme getirmek için konuşmuyoruz. Ben çok fedakarlıklar yaptım, gelirken de giderken de fedakarlık yaptım. Ama bunları Beşiktaş beni geri alsın diye yapmadım sevdiğim için yaptım. Galatasaray'da oynarken de herkes Beşiktaşlı olduğumu biliyordu ama çıktım aslanlar gibi oynadım, Beşiktaş'a karşı oynadım, gereğini yaptım" diye konuştu.

Son olarak Beşiktaş'a transfer olma ihtimaline değinen tecrübeli yıldız, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten. Beşiktaş'ın benimle ilgili bir tasarrufu yok. Beşiktaş'a en iyi santrforun gelmesi, taraftarı mutlu etmesi lazım" ifadelerini kullandı.