Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! 'Hüngür hüngür ağladım...'

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:40

Kariyerine Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibinde devam eden 37 yaşındaki golcü, Hollanda basınına bir röportaj vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uzun yıllar futbol oynayabilmenin sırlarından bahseden Yılmaz, "Futbol oynamak bazen birileri için çalışmaktan çok bir hobi olarak görünebilir. Profesyonel futbolcu olmak bir meslektir. Günde 24 saat yaşamak zorundasın. Sıkı çalışmalı, sağlıklı beslenmeli ve yeterince uyumanız gerekir. Ancak; bu şekilde kariyerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz" dedi.

Çalışma etiğine dikkat çeken Yılmaz, Hollanda'daki kültüre de adapte olduğunu dile getirdi. Golcü oyuncu, "Hollanda Ligi'nin harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuda ciddiyim. Ama bazen futbolun çalışmaktan çok bir hobi olduğu fikrine burada kapılıyorum. Mesela bir yenilgiden sonra Fortuna Sittard'da oynayan oyuncuların gülümsediğini görebilirsiniz. Bunu anlayamadım. Yenilginin, dünyanın sonu demek olduğundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Bu rahat yaklaşıma alışmam gerekiyor" diye konuştu.

"KAZANMA DÜRTÜSÜYLE YAPILMIŞ BİR HAREKETTİ"

Röportajda Burak Yılmaz'ın kariyerinden kesitler verilirken ligin 4. haftasında Heerenveen ile oynanan maçta golcünün top toplayıcı çocuğa yaklaşımı da hatırlatıldı.

Burak Yılmaz top toplayıcı çocuğun elinden topu sinirli şekilde aldığı an için, "Elbette geriye dönüp baktığımda bununla gurur duymuyorum. Ama bu durum maçı kazanmayı isteme dürtüsüyle yapılmış bir hareketti" diye konuştu.

"SNEIJDER UMARIM FORTUNA'YA GELİR"

Burak Yılmaz, Hollanda futbol kültürüne yabancı olmadığı vurgusu da yaptı. Yılmaz, "Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Clarence Seedorf gibi isimleri iyi biliyorum. Sven Botman ve Wesley Sneijder en iyi arkadaşlarım arasında. Umarım Wesley yakında Fortuna'ya gelir. Görevinin ne olduğu umurumda değil. Harika bir iş olur" diye konuştu.

"DUŞTAYKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Öte yandan Burak Yılmaz, 2005 yılında Beşiktaş - Rizespor maçında dramatik bir an yaşadığını itiraf etti. Yılmaz, "Duştayken ağladım. Çok ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum. Sonrasında o dönemki teknik direktörümüz Jean Tigana geldi, beni gördü. Bana Michel Platini'nin dahi kendini iyi hissetmediğini anlattı. Bu yorum çok önemliydi. Yola devam edebilmeyi öğrendim. Futbolda, daha doğrusu hayatın tamamında bu çok önemli. Ben dahil herkesin güven duymaya ihtiyacı var. Kariyeriniz adına belki de dönüm noktası olabilecek bir anda size itici güç olabilecek, güç verecek Tigana gibi bir teknik direktöre sahip olmak güzel" dedi.

"SAÇMALIK, UTANÇ VERİCİ, SAYGISIZCA"

Fortuna Sittard'da kadroyu belirlediği, prim dağıttığı ve antrenör Sjors Ultee'nin kaderini belirlediği iddialarına ise golcü oyuncu sert bir yanıt verdi. Daha önce de bu konuda konuşan Yılmaz, "Bu iddialar saçma, utanç verici ve saygısızca. Ben şu anda bir futbolcuyum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.



