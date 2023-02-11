Burak Yılmaz'dan yardım sözü: 'Bir o kadar da ben veriyorum'

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, formasının açık arttırmaya çıkarıldığını belirterek, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:13
Burak Yılmaz'dan yardım sözü: 'Bir o kadar da ben veriyorum'
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Depremin ilk gününden itibaren sporcular, kulüpler ve taraftarlar depremzedelere destek oluyor.

Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz, "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim" dedi.

Burak Yılmaz

"BİR O KADAR DAHA BEN VERIYORUM"

Burak, "Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yayınızdayım Ben, Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'e mi koyayım? Ben şov yapmam" ifadelerini kullandı.

50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili Burak Yılmaz, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum" sözünü verdi.


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