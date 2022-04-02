Burnley'yi 2-0 yenen Manchester City, liderliğini korudu
İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, deplasmanda Burnley'yi mağlup ederek liderliği elden bırakmadı. Karşılaşmada gol kaydeden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i geride bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup eden Manchester City, liderliğini sürdürdü.
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.
31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.
Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.
CHELSEA 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Chelsea, sahasında Brentford'a 4-1 mağlup oldu.
Antonio Rüdiger'in golüyle geriye düşen konuk takımın gollerini Vitaly Janelt (2), Christian Eriksen ve Yoane Wissa attı.
Ligde 5 maç sonra kaybeden Chelsea, 59 puanda kalırken, Brentford 33 puana çıktı.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe: 'Türk sporu adına utanç vericidir'
- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su: Maalesef oyuncularımızda darp var
- Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı! Kayserispor 0-4 Fenerbahçe
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Bizi gizlice destekliyorlar'
- AKP'li Selva Çam, sanatçı Beren Saat'i hedef aldı!
- İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması
- Fenerbahçeli oyuncudan derbi göndermesi!
- Milli oyuncu penaltı kaçırdı... Getafe kazandı!
- Tezgahlardaki yerini alan eriğin fiyatı cep yakıyor
- Genç futbolcudan derbi mesajı!
- İki çocuğu ve yatalak anneannesi için atık topluyor
- Pakistan'dan ABD'ye suçlama
- Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı