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Bursa'da tribünlerden Vincenzo Montella ile TFF'ye istifa çağrısı!

Bursa'da tribünlerden Vincenzo Montella ile TFF'ye istifa çağrısı!

28.09.2026 22:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bursa'da tribünlerden Vincenzo Montella ile TFF'ye istifa çağrısı!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk eden Türkiye'de, teknik direktör Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye, İtalya'yı konuk etti. İtalya, 27. dakikada skoru 3-0'a getirerek şok yaşattı.

İtalya'nın üst üste goller atmasıyla tribünlerden tepki yükseldi.

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MONTELLA VE TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

İtalya'nın attığı ikinci golün ardından tribünler tepki gösterdi.

Taraftarlar hep bir ağızdan “Montella istifa”, “TFF istifa” tezahüratları yaptı.

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"HACIOSMANOĞLU VİLLA VERSENE"

İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler, kenara gelerek Vincenzo Montella ile hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kayode'nin 27. dakikada attığı üçüncü gol sonrasında protestolarını sürdüren taraftarlar, bu kez "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene" ve "İbrahim dışarı" tezahüratları yaptı.

İlgili Konular: #türkiye #TFF #italya #Vincenzo Montella

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