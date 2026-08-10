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Bursaspor, Bodrum FK deplasmanında iki golle güldü!

Bursaspor, Bodrum FK deplasmanında iki golle güldü!

10.08.2026 00:15:00
Güncellenme:
AA
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Bursaspor, Bodrum FK deplasmanında iki golle güldü!

Bursaspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bursaspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı

Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah

Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Bursaspor #Bodrum FK

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