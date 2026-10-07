Bursaspor'da Kerem Matışlı kararı

Bursaspor'un gelecek vadeden kalecilerinden Kerem Matışlı'nın sözleşmesi uzadı.

19 yaşındaki file bekçisinin 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinde yer alan opsiyon maddelerinin gerçekleştiği ve kontratın 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi.

OPSİYONLAR DEVREYE GİRDİ

Bursaspor İdari Menajeri Furkan Akın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akın, "Kerem Matışlı'nın sözleşmesine son yenilemede bulunan opsiyon maddeleri ile 2029 yılı sonuna kadar uzama imkanı getirilmişti. Opsiyonlar gerçekleştiği için sözleşme 2029 yılı sonuna kadar uzamış durumda. TFF ve ilgili veri ekranlarında bilgi güncellemesi yapılmamış" ifadelerini kullandı.