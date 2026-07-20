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Bursaspor, Esenler Erokspor'u iki golle devirdi!

Bursaspor, Esenler Erokspor'u iki golle devirdi!

20.07.2026 22:31:00
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AA
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Bursaspor, Esenler Erokspor'u iki golle devirdi!

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
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Bursaspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada kullanılan kornerde, Erokspor'lu oyuncu Enes Alıç'ın kendi kalesine attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

Bursaspor, 90+1. dakikada Hüseyin Maldar'ın sağ çaprazdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşma, Bursaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

İlgili Konular: #Bursaspor #hazırlık maçı #Esenler Erokspor

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