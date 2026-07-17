Bursaspor, Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.
Yeşil-beyazlılar, son olarak Celtic forması giyen ve kulüple sözleşmesi sona eren Kelechi Iheanacho ile anlaşma sağladı.
Bursaspor, Nijeryalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.
Celtic forması altında 24 maçta süre bulan Iheanacho, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
✍️ Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho— Bursaspor (@BursasporSk) July 17, 2026
/ Welcome to our family, Kelechi Iheanacho 💚🤍 pic.twitter.com/mHoImp3ceH