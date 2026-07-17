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Bursaspor, Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu

Bursaspor, Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu

17.07.2026 18:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bursaspor, Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu

Bursaspor, son olarak Celtic forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Yeşil-beyazlılar, son olarak Celtic forması giyen ve kulüple sözleşmesi sona eren Kelechi Iheanacho ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Nijeryalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.

Celtic forması altında 24 maçta süre bulan Iheanacho, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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