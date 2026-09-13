Bursaspor kendi evinde Esenler Erokspor'a takıldı!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bursa 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Bursaspor, 16. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçti. Iheanacho, böylece çıktığı 7. maçta da ağları havalandırdı ve toplam 8 gol 2 asist yaptı.

Erokspor, 18. dakikada Mikail Okyar ile eşitliği sağladı.

Lincoln Henrique, 20. dakikada Bursaspor'u bir kez daha öne geçirdi.

Konuk ekip, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle skora 2. kez dengeyi getirdi.

BURSASPOR ZİRVEYE ÇIKTI

Bursaspor, bu beraberliğin ardından 16 puanla liderliğe oturdu.

Henüz kazanamayan Erokspor, 5 beraberlikle 5 puan topladı.

Bursaspor, gelecek hafta aynı puanda liderliği paylaştığı Batman Petrolspor'a konuk olacak. Erokspor ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 63 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek), Elitim, Eyüp Akcan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 63 Boutrah), Lincoln, Saranic (Dk. 75 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Dk. 46 Janvier), Enes Alıç, Bahadır Öztürk, Hayrullah Bilazer, Kaku, Mikail Okyar, Onur Ulaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 54 Yusuf Arda Özyurt (Dk. 77 Buljubasic)) Zeqiri (Dk. 46 Burak Çoban), Samudio (Dk. 77 Erkan Kaş)

Goller: Dk. 16 Iheanacho, Dk. 20 Lincoln (Bursaspor), Dk. 18 Mikail Okyar, Dk. 50 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Iheanacho, Dk. 90+7 Elitim (Bursaspor), Dk. 27 Kaku, Dk. 90 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)