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Bursaspor ligde 2'de iki yaptı!

Bursaspor ligde 2'de iki yaptı!

15.08.2026 23:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Bursaspor ligde 2'de iki yaptı!

Bursaspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Iheanacho, 2. maçında 2. kez ağları havalandırdı.

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IĞDIR 10 KİŞİ KALDI

Iğdır'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İlk hafta Bodrum deplasmanında kazanan Bursaspor, böylece lige 2'de 2 ile başlamış oldu.

Karagümrük galibiyetiyle sezona başlayan Iğdır FK ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Bursaspor #Iğdır FK

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