Bursaspor ligde 2'de iki yaptı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Iheanacho, 2. maçında 2. kez ağları havalandırdı.
IĞDIR 10 KİŞİ KALDI
Iğdır'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İlk hafta Bodrum deplasmanında kazanan Bursaspor, böylece lige 2'de 2 ile başlamış oldu.
Karagümrük galibiyetiyle sezona başlayan Iğdır FK ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Bursaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.