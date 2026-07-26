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Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçında kazanan çıkmadı!

Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçında kazanan çıkmadı!

26.07.2026 22:29:00
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AA
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Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçında kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
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Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda "kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 36 bin 740 futbolsever taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Taraftarlar, maçın ardından iki takım futbolcularını da alkışladı.

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ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Taraftarın çağrısına karşılık veren Turan, tribünleri gezerek selamladı.

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan, Turan'a çiçek takdim etti.

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