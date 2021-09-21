Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştı
Bursaspor, dün Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Tamer Tuna ile anlaştı.
TFF 1. Lig’de dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra Fatih Tekke ile yolları ayıran Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Bursaspor, Tamer Tuna ile anlaştı.
Bursasporx.com’un haberine göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil-beyazlı yönetim teknik direktör konusunda Tamer Tuna ismi üzerinde anlaşmaya vardı. Bunun üzerine 45 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşülerek kesin olarak anlaşıldı.
TAMER TUNA'NIN ÖNCEKİ TAKIMLARI
Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan Tuna, daha önce Göztepe ve Sivasspor'u da çalıştırmıştı. Pro lisansı bulunan genç teknik adam Beşiktaş’ta ise Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlendi.
SON İKİ TEKNİK DİREKTÖR EN FAZLA 4 MAÇ KALABİLDİ
Öte yandan Tamer Tuna, Bursaspor’un henüz 6. haftası geride kalan TFF 1. Lig sezonunda 3. hocası olacak. Yola Mustafa Er ile çıkan yeşil-beyazlılar henüz ilk hafta sonunda kendisiyle yolları ayırmıştı. Ardından göreve gelen Fatih Tekke de yalnızca 4 maç takımın başında kaldıktan sonra koltuğunu devretmiş oldu.
Bursaspor, TFF 1. Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.
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