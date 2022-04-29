Buse Naz Çakıroğlu: 'İnanmış bir takımımız var'

29 Nisan 2022 Cuma, 16:24

Türkiye Spor Yazarları Derneğinde (TSYD) düzenlenen basın toplantısına IBA Başkanı Umar Kremlev, IBA Genel Sekreteri Istvan Kovacs, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve milli boksörler ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Umar Kremlev, "Türkiye, boksun büyük bir tarihidir. IBA'nın temel konularından biri kadın boksunu ileriye götürmektir. Bu şampiyona tarihi olacak çünkü 92 ülkeden 412 sporcu yer alacak. Bu turnuvayı tüm dünya bekliyor, çok ilginç ve enerjik olacak. Türk Boks Federasyonu'na yaptıkları çalışma, ilerleme ve iyi sporcular yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Beraber çalışmalarımızdan sonra bu turnuvanın en iyi şekilde olacağına emimin. Türk boksunun nasıl geliştiğini görüyoruz ve Türk sporcular olimpiyatta madalyalar aldı, şampiyonanın Türkiye'de olacak olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Boksörlerin finans desteği alması için çalıştıklarını belirten Kremlev, "Sporcular için kendi ülkelerini temsil etmeleri bir gurur. IBA'nın hedefi bu sporcuların para da kazanması. IBA burada aynı zamanda kendi gelir sistemini oluşturuyor. 2 milyon 400 bin dolar temel bir fon var, bu fonu artırmaya çalışacağız, bir sonraki şampiyonalarda bu rakam daha yüksek olacak. Tüm sporcuların IBA'nın onlar için boksun evi olduğunu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"BOKSUN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Boksun kalbi İstanbul'da atacak. Bu toplantımıza ev sahipliği yapan TSYD'nin Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde yapılabilecek olimpiyat oyunlarından sonraki en önemli organizasyon dünya şampiyonası. Yaklaşık 22 yıl sonra kadınlarda dünya şampiyonası yapıyoruz. Bugüne kadarki en yüksek katılımlı şampiyona olacağını söyleyebilirim. 92 ülke, 412 sporcu, 350 civarında antrenör, yaklaşık 1000 kişiyi İstanbul'da misafir edeceğiz. 1000 kişinin gelmesi, şampiyonanın yapılması ülkemizin tanıtımı ve Türk boksu adına çok büyük bir başarı" dedi.

Eyüp Gözgeç, hedeflerini de açıklayarak, "İlk hedefimiz Türkiye'de yapılacak Dünya Şampiyonası, ardından Akdeniz Oyunları, nihai hedefimiz de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Bu şampiyonayı Türkiye'de yapmamız için, bu tip organizasyonları almak için iki şey gerekli, yapmış olduğunuz lobi, ikincisi finansal destek. Her ikisi için de bize çok büyük destek veren IBA Başkanı Kremlev'e çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 yıldır IBA Yönetim Kurulu üyesiyim, bugüne kadar olmayan finansal desteği sağlamış oldular. IBA'nın 15-20 milyon dolar borcu vardı, başkan bu borçları temizledi. IBA, kasasında parası olan uluslararası bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Gözgeç, başkanlık seçiminin de yapılacağı IBA Genel Kurulu'nun 13-14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Eyüp Gözgeç, başkanlık seçiminde mevcut başkan Umar Kremlev'i desteklediğini de duyurdu.

"İNANMIŞ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise şöyle konuştu:

"Ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Bizim için yakında çok güzel bir şampiyona başlayacak, bunu hissediyoruz. Fiziki üstünlükten ziyade, inanmış bir takımımız var. Başarabilecek güçteyiz. Birimiz ringdeyken geri kalanımız tribünde onunla savaşacak. Başkanımızın dediği gibi basın desteğine ve halkın bizi desteklemesine ihtiyacımız var. Hiçbir kiloda hiçbir ülkenin bizim dışımızda şampiyon olmasını istemiyoruz. Umar Başkan'a teşekkür ediyorum, paranın miktarından ziyade dereceye girdiğimizde aldığımız ödül bize verilen önemle alakalı. O yüzden paradan ziyade, bize güvenilmesinden dolayı dövüşeceğiz. Türk takımı olarak çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber bunu birlikte Başakşehir'de kutlarız."