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Büyük başpehlivanlar Ulugazi'de altın kemer için güreşecek

Büyük başpehlivanlar Ulugazi'de altın kemer için güreşecek

28.08.2026 13:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Büyük başpehlivanlar Ulugazi'de altın kemer için güreşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin beşincisi 29 Ağustos’ta Maltepe’de yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen yağlı güreşlere 9’u altın kemerli 64 başpehlivan dahil olmak üzere, toplam 500 güreşçi katılacak.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 ile 1938 yılları arasında yapılan ve 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tekrar başlatılan Ulugazi Yağlı Güreşleri, 29 Ağustos Cumartesi günü İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacak.

2021’den bu yana dört kez düzenlenen organizasyonda Hüseyin Gümüşalan’ın üst üste üç şampiyonluğunun ardından başpehlivanlık ünvanı Feyzullah Aktürk’e geçmişti. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek 5. Ulugazi Yağlı Güreşleri, yine büyük rekabete sahne olacak. 9’u altın kemer sahibi 64 başpehlivanın mücadele edeceği etkinliğe 14 farklı boyda toplam 500 güreşçi katılacak.

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YAĞLI GÜREŞİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ ER MEYDANINDA

Yağlı güreşin en önemli isimlerinden Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Ali Gürbüz er meydanına çıkacak ve altın kemer mücadelesi verecek.

Geleneksel yağlı güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 5. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde müsabakalar baş, başaltı, büyükorta, küçükorta büyük, küçükorta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 1, teşvik 2, minik 1 ve minik 2 boylarında gerçekleştirilecek.

5. Ulugazi Yağlı Güreşleri Programı (29 Ağustos Cumartesi):

08.00-09.45 Boy Ayrımı

10.00-10.15 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Dua

10.30 Yağlı Güreş Müsabakaları Başlangıç

13.00 Bayrak Töreni

13.30 Başpehlivanlık 1. Tur Salavatlanması

19.00 Final Müsabakası

19.30-20.00 Ödül Töreni

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