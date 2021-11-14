Cafu: "Neymar, Messi ve Ronaldo'dan daha iyi"
Brezilya'nın efsane futbolcularından Cafu, vatandaşı Neymar'ın Messi ve Ronaldo'dan daha iyi olduğunu iddia etti.
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Cafu, vatandaşı Neymar'ın Messi ve Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi.
Cafu, yaptığı açıklamada, "Neymar, Messi'den de Ronaldo'dan da teknik olarak daha iyi. Ama bir lider gibi sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." dedi.
"KENDİNİ FUTBOLA VERMELİ"
Neymar'ın takımında kaptan olması gerektiğini söyleyen Brezilyalı futbol insanı, "Kendini %100 futbola vermeli. Ben Neymar'dan daha iyi değilim ama oynadığım zamanlarda diğer sağ beklerden daha iyiydim. Bunun nedeni kendimi %100 olarak futbola odaklamış olmam" ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID BENİ İSTEDİ"
Kariyeri ile ilgili de bir itirafta bulunan Cafu, "1992'de Real Madrid'e transferim gündeme geldi, Sao Paulo'da oynadığım zamanlarda. Beni transfer etmek istediler, benimle ve kulüple konuştular ancak Sao Paulo, Uluslararası Kupa oynayacağımız için bu transfere izin vermedi" dedi.
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