Çağlar Söyüncü transferi için kararını verdi!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:03

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:19

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre; Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ancak milli oyuncu, aylar öncesinden Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı için Chelsea'nin teklifini geri çevirdi.

Haberde Çağlar Söyüncü'nün Diego Simeone ile çalışmak istediği için Atletico Madrid'e tercih ettiği de aktarıldı. Çağlar Söyüncü'nün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki stoper Leicester City ile toplam 127 maça çıktı. 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.