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Can Armando Güner: 'Kendimi herkese göstermek istiyorum'

Can Armando Güner: 'Kendimi herkese göstermek istiyorum'

25.07.2026 09:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Can Armando Güner: 'Kendimi herkese göstermek istiyorum'

Galatasaray'ın genç futbolcularından Can Armando Güner, Monza maçının ardından yaptığı açıklamada "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum, kendimi herkese göstermek istiyorum" dedi.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncularından Can Armando Güner ve Berat Luş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Can Armando Güner, "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi herkese göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum. Monza zorlu bir rakip. İtalyan takımlarına karşı oynamak her zaman kolay olmuyor. İyi pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Elbette kaybetmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

“ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ”

Berat Luş ise "Çok iyi çalışıyoruz. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Okan hocamız herkese şans vermeye çalışıyor. Biz de forma şansı bulduğumuzda bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.

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