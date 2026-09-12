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Can Uzun iki golle yıldızlaştı: Frankfurt, Mainz'a geçit vermedi

Can Uzun iki golle yıldızlaştı: Frankfurt, Mainz'a geçit vermedi

12.09.2026 18:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Can Uzun iki golle yıldızlaştı: Frankfurt, Mainz'a geçit vermedi

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi.

MEWA Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı.

CAN UZUN'DAN DUBLE

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda Can Uzun ile 45+1. dakikada Jonathan Burkardt kaydetti.

Mainz'ın tek golünü ise 89. dakikada Phillip Tietz attı.

Mainz'da Nadiem Amiri, 43. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 4'e yükseltirken, Mainz ise 4 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. Mainz, M'Gladbach deplasmanına gidecek.

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