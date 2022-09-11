Caner Erkin damga vurdu! Andrea Pirlo etkisi...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin, bu sezon çıktığı 5. maçta 4. asistini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 10:38
Caner Erkin damga vurdu! Andrea Pirlo etkisi...
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de aldı. 75. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle geriye düşen kırmızı-siyahlılar, 90+2. dakikada Caner Erkin'in asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Milliyet'in haberine göre, 2 maçtır berabere kalan, 3 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, 5 puanla 14. sırada yer alırken Caner Erkin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Karagümrük'ün çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibininde 4. asiste ulaştı.

Milli oyuncu; ilk olarak 1. haftada Alanyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçta Davide Biraschi'ye gol pası verdi. Beşiktaş 'a 4-1 mağlup oldukları maçta Diagne'ye asist yapan Caner, sezonun ilk galibiyetini aldıkları (4-1) Ankaragücü maçında bu sefer Fabio Borini'ye pasını verdi. Giresunspor karşısında Diagne'ye kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, Senegalli forvete bu sezon ikinci kez gol attırdı.


Andrea Pirlo Caner Erkin Fatih Karagümrük

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler