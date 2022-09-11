Caner Erkin damga vurdu! Andrea Pirlo etkisi...

11 Eylül 2022 Pazar, 10:38

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de aldı. 75. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle geriye düşen kırmızı-siyahlılar, 90+2. dakikada Caner Erkin'in asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Milliyet'in haberine göre, 2 maçtır berabere kalan, 3 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, 5 puanla 14. sırada yer alırken Caner Erkin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Karagümrük'ün çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibininde 4. asiste ulaştı.

Milli oyuncu; ilk olarak 1. haftada Alanyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçta Davide Biraschi'ye gol pası verdi. Beşiktaş 'a 4-1 mağlup oldukları maçta Diagne'ye asist yapan Caner, sezonun ilk galibiyetini aldıkları (4-1) Ankaragücü maçında bu sefer Fabio Borini'ye pasını verdi. Giresunspor karşısında Diagne'ye kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, Senegalli forvete bu sezon ikinci kez gol attırdı.