Caner Erkin damga vurdu! Andrea Pirlo etkisi...

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin, bu sezon çıktığı 5. maçta 4. asistini yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de aldı. 75. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle geriye düşen kırmızı-siyahlılar, 90+2. dakikada Caner Erkin'in asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Milliyet'in haberine göre, 2 maçtır berabere kalan, 3 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, 5 puanla 14. sırada yer alırken Caner Erkin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Karagümrük'ün çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibininde 4. asiste ulaştı.
Milli oyuncu; ilk olarak 1. haftada Alanyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçta Davide Biraschi'ye gol pası verdi. Beşiktaş 'a 4-1 mağlup oldukları maçta Diagne'ye asist yapan Caner, sezonun ilk galibiyetini aldıkları (4-1) Ankaragücü maçında bu sefer Fabio Borini'ye pasını verdi. Giresunspor karşısında Diagne'ye kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, Senegalli forvete bu sezon ikinci kez gol attırdı.
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