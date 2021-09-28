CANLI | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşıyor

28 Eylül 2021 Salı, 18:34

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AJX 1-0 BJK

1' Mücadele başladı.

9' DİREKTEN DÖNDÜ! Kenan Karaman'ın nefis pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi kaleyi çaprazdan yokladı, top direkten oyun alanına geri döndü.

17' GOL! Ajax Steven Berghuis ile 1-0 öne geçiyor.





UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11'LER

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.





Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting'i 5-1 yendi.

Siyah Beyazlılar'da Atiba, Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip sakatlıkları nediyle kadroya alınmadı. Covid 19 testi pozitif çıkan Montero ile UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

AJAX'TAN SON 4 MAÇTA 22 GOL

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.