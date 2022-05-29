CANLI | Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde ilk 12 sandıkta Ahmet Nur Çebi önde
Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy sayım işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 12 sandık açılırken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi üstünlüğünü koruyor.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen oylarını kullandı.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, Çebi oyunu 4. sandıkta kullanırken, Fuat Çimen 5. sandıkta oy verdi. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.
15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.
12 SANDIĞIN TOPLAMI
Ahmet Nur Çebi: 1584
Fuat Çimen: 643
Kullanılan oy: 2482
Geçersiz oy: 40
Boş oy: 216
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