CANLI | Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde ilk 6 sandıkta Ahmet Nur Çebi önde

29 Mayıs 2022 Pazar, 18:49

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen oylarını kullandı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, Çebi oyunu 4. sandıkta kullanırken, Fuat Çimen 5. sandıkta oy verdi. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.

15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

TOPLAM

Ahmet Nur Çebi: 1460

Fuat Çimen: 645

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