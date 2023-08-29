CANLI: Ahmet Nur Çebi: 'Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:07

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:31

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak!"

"600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık."

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

"İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak."

"BEN GELDİĞİMDE ELEKTRİK YOKTU"

"Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum."

"Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar."

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

"Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır."

"Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım."

YILDIZ TRANSFERLERİ

"YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında."

"10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak."

"UEFA anlaşması var. Bizi men ederler. Futbolunun 2 ay maaşını ödeyemediğinde ne olacak?"

"TRANSFERLE Mİ ŞAMPİYON OLUNUYOR?"

"TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz."

"Saha sonuçlarını haydi bekleyelim! Haziran-Temmuz'da transfer yapılınca şampiyon mu olunuyor? Pandemide 13 arkadaşla şampiyon olduk."

"GEDSON'U, GHEZZAL'I, ROSIER'İ BİZ ALDIK"

"Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!"

"Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun."

"CEYHUN KAZANCI KÜFÜRDEN GİTTİ"

"Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin!"

"Ceyhun Kazancı küfürden gitti. Ailesi baskı yaptı. Sürekli anasına, babasına küfür ettiler. O gittiğinden beri onun işleriyle uğraşıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok önemli transferleri oldu. Ama ailesinin baskısıyla gitti. Bunu bilin. Yüreğiniz varsa karşıma gelin küfür edin."

"EŞİMİN EVİNİ İPOTEK GÖSTERDİM"

"Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz! Kovid döneminde eşimin birkaç dairesini ipotek gösterdim. Hiç mi bunları hatır yok ya?"

"TFF'nin bize gönderdiği cevap; "Hata var!" Peki hakeme sordunuz mu? Acelen ne o bayrak için? "Annenin karnında nasıl durdun?" sordunuz mu? Peki çıkıp Beşiktaş'tan özür dilediniz mi? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum."

"SERGIO RAMOS 50 MİLYON EURO"

"Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon Euro + vergileri 25 milyon Euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon Euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?"

"TFF, bizimle uğraşana kadar, yayın gelirini arttırsın! Marka değeri düşüyorsa, sizin de payınız var. Mevcut hakemlerle, bir önceki hakemlerle kavga ettiysem, hala göreve devam ediyorlarsa; yeni gelenleri de berbat ediyorsunuz! Bunları neden sıfırlayamıyorsunuz? Eski 10 tane zaten benimle sorunlu, 'Gitsinler' demişim. 10 yeni hakemin beyinlerini kim bilir nasıl yıkıyorlar. Oradan Beşiktaş'a hainlik geliyorsa, hesabını soracağım."

"ŞENOL HOCA 'HALİL BANA YARAMAZ' DEDİ"

"Geçen senenin devre arasında çok iyi transferler yaptık. Bizim ikinci yarının lideriyiz. Bizim depremdeki mücadelemiz, başka yerlere çekildi. Hayat devam ediyor. "6 puanı da yaz, 3 puanı da yaz" diyeceksin! Sonra da 'Uyum içinde olalım' diyeceksiniz, kupayı siz alacaksınız! Olur! Bundan sonra neler olacak göreceksiniz. Tehdit etmiyorum! Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım."

"Nathan Redmond gelmek istedi ama ailesel problemleri oldu. Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra sorun çıkarttı. Josef de Souza gitmek istedi. Dele Alli gitti, yerine İngiltere'de tarih yazmış Alex Oxlade-Chamberlain'i getirdik. Galatasarayalı eski futbolcu Milot Rashica var. Galatasaray taraftarı Halil Dervişoğlu'nu göklere çıkarıyor ama biz, Rashica'nın değerini bilmiyoruz. Halil'i de anlatayım mı? Transfer çalımı ya.. Babası, Şenol Güneş'i arıyor ve 'Oğlum oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarından dolayı oraya gitmek istemiyor' diyor. Şenol Hoca 'Bunu kazanabiliriz' dedi. Sonra bir anda 'Galatasaray 3 lira fazla para verdi' diyorlar. Şenol Hoca da 'Benim böyle kafada birine ihtiyacım yok' dedi. Onlar bunu transfer çalımı olarak satıyor ama bizde Rashica beğenilmiyor. Dusan Tadic verdiğimizin 2,5 katı fazla para istedi. Şenol Güneş rakam dengeleri bozacağı için istemedi. Hocanın istemediği hiçbir futbolcuyu almadık."

"UÇAK BİLETİNİ ALDIKLARI TAYYİP'İ ALDIK"

"Tayyip Talha Sanuç'u başkası uçakla getirdi, biz aldık ama transfer çalımı olmadı. Milot Rashica'yı aldık transfer çalımı olmadı!"

"TFF ile kavgam sonuna kadar devam edecek!"

"Beşiktaş şampiyon olabilir. Maaşları yatırırsanız, herkesi severseniz takımdaki şampiyon olursunuz."

"RAMOS'TAN İSTİFA OLMAMALIYDI"

"Bakhtiyor Zaynutdinov çok kıymetli bir transfer, göreceksiniz. Serhan Çetinsaya, Kayserili olduğu için bu transfere nokta koymasını istedim. Motive ve mutlu olmasını istedim, son zamanlarda mutsuzdu. Başardı, tebrik ediyorum. Kendisine vazife edinerek Sergio Ramos ile görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açmıştır. Doğru mu? Doğrudur. Beşiktaş'ı sosyal medyada tanımakla bu iş olmaz. Böyle transfer modeli olmaz. Gençleri yetiştirmek istiyorum. Serhan kardeşim de bunlardan bir tanesiydi. Ailesine ve kendisine çok değer veriyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. İstifa etmemesi gerekiyordu. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. Vergilerle 50 milyon euroyu bulacak futbolcuyu 'Sponsor bularak alalım' dedim. 10 katı fiyatla bu iş olmaz. Sponsoru olacaksa, alalım ve sana da teşekkür edelim. Sponsor baktık ama olmadı. UEFA'dan ve ligden men edilmek... Bunlar alınacak riskler değil. Son gülen iyi gülecek."

"Beni aradığında 'Ailesel problemlerden dolayı ayrılıyorum, baskı var' dedi. Ben de haklı buldum, 'Gençsin buraların sana kapısı açık' dedim. Sonra ne olduğu bilmiyorum, olay Ramos'a döndü. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğimi söyledim, beklemek istemedi. Bilmediğimiz bir nedeni olabilir. Ayrılmasına üzüldüm."

"İstifasını yürürlüğe koymadım. Geri dönecekse kapının önünde karşılarım. Dönmeyecekse, Allah yolunu açık etsin."

"BÜYÜKEKŞİ İLE KAVGA ETMİYORUM"

"Mehmet Büyükekşi ile kavga etmiyorum, TFF'deki kokuşmuş düzenle kavga ediyorum. Ben kavgayı kaybetmedim. Yumruk yiyebilirsiniz ama kimin yere devrildiği önemli. Ben bunu istemiyorum. Fair-Play içerisinde gitsin istiyorum. Pes etmedim! Ben pes etmeden kavga bitmez. Bunu kendi tavrım ve tutumumla yapacağım."

"Galatasaray'ın devlet desteğini bilmiyorum. Biz devletten desten aldık. Yandaki araziyi kaça almışlar, devlet inceleyecek. TFF inceleyecek, birisine 10 isterken san nasıl 1'e geldi? Sarı saçlarına, kırmızı yanaklarına mı geldi? Buna TFF bakacak. Ama ben tek başıma savaşamam. Savaşacaksak, yanıma gelin."

"ŞİMDİ KINA GECESİ"

"Son gülen iyi güler! Pjanic, Dele Alli aldık, ortalık yıkıldı ama olmadı! Şimdi kına gecesi, cicim ayları herkes eğleniyor. Bir düğünü yapalım, balayını yapalım... Ama hayat bitmiyor, göreceğiz! Bir takım içinde maaş dengesini dağıtırsanız, takımdaşlığı bozarsanız, isterseniz Messi'yi getirin. Olmaz. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz."

JEAN ONANA AYRILACAK MI?

"Jean Onana için ne açıklayayım? Bir şeyler olunca açıklanır. Siz haber almaya çalışıyorsunuz, biz de saklamaya çalışıyoruz. Onana'yı hoca da istedi, ben de uygun gördüm. Gelecek gördük hep beraber. Hakem bayrağı için erken kaldırdıysa, benim taraftarım da bekleyecek bayrağı kaldırmayacak! Bekleyecek! Rachid Ghezzal son 3 ayda adapte oldu ve şampiyonluk getirdi. Nathan Redmond son 2 ayda uyum sağladı. Çocuğa güveniyorum. Onana için teklif gelirse düşünürüm. Yerine de yerini koyabilirsek olabilir. Arkadaşlar sabır."