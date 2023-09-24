CANLI: Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm gelişmeleri Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
11'LER
Alanyaspor
Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.
Fenerbahçe
Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko
CANLI ANLATIM | Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
1' Maç başladı.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
ALANYASPOR'UN DURUMU
Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.
Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.
Öte yandan Miha Zajc, Serdar Aziz ve Joshua King'in de İsmail Kartal'ın kararı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.
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